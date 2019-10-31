Житель Башкирии за оскорбление полицейского заплатил 50 тысяч рублей
Мужчину всего лишь вежливо попросили предъявить документы
Страж порядка попросил документы у хулигана, а тот окатил его отборной бранью
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Житель Баймакского района дорого заплатит за свою несдержанность и оскорбление представителя власти. Все произошло 15 января, когда пьяного мужчину остановили двое полицейских и попросили предъявить документы. Вот только хулиган не только отказался доставать паспорт, но и начал оскорблять одного из сотрудников органов. Даже предупреждение об уголовной ответственности не остановило 27-летнего мужчину.
В итоге суд признал баймакца виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU