Житель Башкирии за оскорбление полицейского заплатил 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 08:34 2019-10-31T08:34:54+03:00

Страж порядка попросил документы у хулигана, а тот окатил его отборной бранью

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Житель Баймакского района дорого заплатит за свою несдержанность и оскорбление представителя власти. Все произошло 15 января, когда пьяного мужчину остановили двое полицейских и попросили предъявить документы. Вот только хулиган не только отказался доставать паспорт, но и начал оскорблять одного из сотрудников органов. Даже предупреждение об уголовной ответственности не остановило 27-летнего мужчину.

В итоге суд признал баймакца виновным в оскорблении представителя власти и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU