Столкнулись и врезались в дом: на перекрестке в Уфе произошла смертельная авария

СЕГОДНЯ 21:09 2019-10-30T21:10:02+03:00

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В десятом часу вечера 30 октября в уфимской Черниковке произошла страшная авария. На пересечении улиц Кольцевая и Мира столкнулись "Лада Гранта" и "Форд Фьюжн". От удара обе машины выбросило с дороги, они врезались в жилой дом.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что 22-летний пассажир иномарки скончался до приезда "неотложки". Пострадали четверо: оба водителя и два пассажира "Форда".

Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.

Местные жители в соцсетях сетуют на то, что этот перекресток унес уже много жизней. По их словам, здесь нет светофора, хотя рядом находится школа, поэтому многие водители спешат и провоцируют аварии.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU