Столкнулись и врезались в дом: на перекрестке в Уфе произошла смертельная авария
В десятом часу вечера 30 октября в уфимской Черниковке произошла страшная авария. На пересечении улиц Кольцевая и Мира столкнулись "Лада Гранта" и "Форд Фьюжн". От удара обе машины выбросило с дороги, они врезались в жилой дом.
В ГИБДД Башкирии рассказали, что 22-летний пассажир иномарки скончался до приезда "неотложки". Пострадали четверо: оба водителя и два пассажира "Форда".
Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
Местные жители в соцсетях сетуют на то, что этот перекресток унес уже много жизней. По их словам, здесь нет светофора, хотя рядом находится школа, поэтому многие водители спешат и провоцируют аварии.
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU