В Уфу для поисков пропавшего мужчины и его сыновей направят криминалистов из Москвы

СЕГОДНЯ 18:01 2019-10-30T18:01:13+03:00

Сейчас добровольцы и стражи порядка осматривают прибрежные территории в районе улицы Пугачева, пока безрезультатно Фото: Павел КРАЙНОВ

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Для полномасштабных поисков 37-летнего Артема Мазова и его сыновей в Уфу направят криминалистов из Москвы. Такое распоряжение дал сегодня, 30 октября, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Специалисты из центрального аппарата должны будут оказать всестороннюю помощь местным коллегам в расследовании уголовного дела по статье "Убийство".

Напомним, что мужчина вместе с сыновьями восьми и пяти лет пропал вечером 26 октября. После ссоры с супругой он посадил детей в машину и уехал в неизвестном направлении. В понедельник, 28 октября, в районе санатория «Речные зори» нашли автомобиль Артема, а на берегу неподалеку - надувной матрас. После их обнаружения полиция и волонтеры прочесали окрестности, но безрезультатно. По последним данным, теперь поиски пропавших ведут ниже по течению реки, в районе Каменной переправы через Уфимку.

ИСТОЧНИК KP.RU