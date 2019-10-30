2019-10-30T18:01:13+03:00
Происшествия

В Уфу для поисков пропавшего мужчины и его сыновей направят криминалистов из Москвы

Об этом распорядился глава Следкома России
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Сейчас добровольцы и стражи порядка осматривают прибрежные территории в районе улицы Пугачева, пока безрезультатноСейчас добровольцы и стражи порядка осматривают прибрежные территории в районе улицы Пугачева, пока безрезультатноФото: Павел КРАЙНОВ
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Для полномасштабных поисков 37-летнего Артема Мазова и его сыновей в Уфу направят криминалистов из Москвы. Такое распоряжение дал сегодня, 30 октября, председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Специалисты из центрального аппарата должны будут оказать всестороннюю помощь местным коллегам в расследовании уголовного дела по статье "Убийство".

Напомним, что мужчина вместе с сыновьями восьми и пяти лет пропал вечером 26 октября. После ссоры с супругой он посадил детей в машину и уехал в неизвестном направлении. В понедельник, 28 октября, в районе санатория «Речные зори» нашли автомобиль Артема, а на берегу неподалеку - надувной матрас. После их обнаружения полиция и волонтеры прочесали окрестности, но безрезультатно. По последним данным, теперь поиски пропавших ведут ниже по течению реки, в районе Каменной переправы через Уфимку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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