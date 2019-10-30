2019-10-30T18:47:16+03:00
Происшествия

В Уфе у дальнобойщика украли почти полмиллиона рублей

Мужчина отошел буквально на пять минут
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Жителя Вологодской области обокрали на солидную сумму в Уфе. Как сообщил "КП-Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, преступление было совершено вчера, 29 октября.

59-летний дальнобойщик остановил свой МАЗ на улице Гурьевской, возле Кировского рынка. Мужчина отошел по делам всего на пять минут, но этого времени вору оказалось достаточно. Он взломал замок двери со стороны пассажира и умыкнул видеорегистратор и деньги - 467 тысяч рублей.

Жертва ограбления обратилась в полицию. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 158-й - кража. Вора все еще ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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