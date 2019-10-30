Полицейский из Башкирии стал призером по заплыву в форме

СЕГОДНЯ 17:41 2019-10-30T17:41:35+03:00

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Полицейский из Башкирии Никита Коновалов стал призером чемпионата МВД по плаванию. На соревнование в Челябинске съехалась сотня пловцов в погонах со всей России.

Среди состязаний брасс, вольный стиль, на спине. Есть и довольно экзотические дисциплины – например, служебно-прикладное плавание или заплыв в форме.

— Все приближено к реальным условиям. Ведь в критической ситуации не будешь форму снимать. Хотя для заплыва сняли берцы и головные уборы, — рассказал коллегам из КП-Челябинск организатор чемпионата.

Победителем в заплыве в форме стал полицейский из Московской области и по совместительству заслуженный мастер спорта Сергей Фесиков. Он проплыл 50 метров за 26,61. Второе место занят Никита Коновалов из Башкирии с результатом 26,92. «Бронзу» получил Александр Мерзляков (27,92).

ИСТОЧНИК KP.RU