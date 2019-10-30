По всей Башкирии взвоют сирены, а местное ТВ прервет вещание
Завтра, 31 октября, по всей Башкирии будет проводиться плановая проверка системы оповещения гражданской обороны. На короткое время будут включены все имеющиеся на территории республики электрические сирены. Помимо этого, будут прерваны эфиры на радио и телевидении для передачи речевого сообщения. Это касается региональных каналов и станциий. Среди них БСТ, Спутник ФМ, Юлдаш, Ашкадар.
Сирены взвоют с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сигнал «Внимание всем!» продлится не более трех минут.
– В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут в трехкратном повторении, – пояснили в аварийном ведомстве.
Госкомитет по ЧС напоминает, что при получении сигнала необходимо включить на полную громкость приемники или телевизор на любом местном новостном канале – там расскажут о сложившейся обстановке и дальнейшем порядке действий для населения.
ИСТОЧНИК KP.RU