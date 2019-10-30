По всей Башкирии взвоют сирены, а местное ТВ прервет вещание

СЕГОДНЯ 16:52 2019-10-30T16:52:27+03:00

Оповещения запустят в промежутке между 10 и 11 утра

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Завтра, 31 октября, по всей Башкирии будет проводиться плановая проверка системы оповещения гражданской обороны. На короткое время будут включены все имеющиеся на территории республики электрические сирены. Помимо этого, будут прерваны эфиры на радио и телевидении для передачи речевого сообщения. Это касается региональных каналов и станциий. Среди них БСТ, Спутник ФМ, Юлдаш, Ашкадар.

Сирены взвоют с 10:00 до 11:00 по местному времени. Сигнал «Внимание всем!» продлится не более трех минут.

– В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал «Внимание всем!» будет подаваться электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до 5 минут в трехкратном повторении, – пояснили в аварийном ведомстве.

Госкомитет по ЧС напоминает, что при получении сигнала необходимо включить на полную громкость приемники или телевизор на любом местном новостном канале – там расскажут о сложившейся обстановке и дальнейшем порядке действий для населения.

ИСТОЧНИК KP.RU