В 2019 году в 404 дворах Башкирии появятся 12,5 тысяч машиномест

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-30T15:25:20+03:00

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Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях рассказал, как продвигаются работы по благоустройству придомовых территорий. Он признался, что коллегам «пришлось долго объяснять, как должен выглядеть современный двор».

К своему посту руководитель республики прикрепил фотографии образцовых территорий в одном из уфимских районов. По словам Хабирова, в этом году планируется благоустроить 404 двора.

– Приняли на сегодня вместе с жителями 80 территорий. Замечания, конечно же, есть везде, и подрядчики их обязаны устранить, – отметил глава.

Сейчас работы продолжаются на 324 объектах с 265 игровыми и спортивными площадками, из них 66 дворов ждут поставок детского оборудования. На последнем этапе благоустройства на облагороженных территориях появятся 12 460 машиномест. «Наша цель - привести за несколько лет в порядок все дворы республики», – резюмировал свое сообщение Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU