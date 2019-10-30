Механик из Башкирии сорвал миллионный куш в лотерее

СЕГОДНЯ 14:41 2019-10-30T14:41:53+03:00

Парню предложили квартиру в Москве, но он взял деньги

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Обычный механик из Башкирии потратил на лотерейный билет не больше ста рублей и выиграл квартиру в Москве стоимостью 1,5 млн. Выигрыш он решил взять деньгами.

Сергей Казаков приобрел заветный билет 357-го тиража «Жилищной лотереи» на сайте «Столото». Спустя несколько дней ему на телефон пришло сообщение о выигрыше. Как сообщает UfacityNews.ru, мужчина давно задумывался о переезде в столицу России, ведь там его ждем невеста.

– Теперь благодаря выигрышу в лотерею мы сможем жить вместе, – сказал довольный Сергей.

Выигрыш парень намерен взять деньгами, чтобы купить квартиру там, где ему хочется.

ИСТОЧНИК KP.RU