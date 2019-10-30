Механик из Башкирии сорвал миллионный куш в лотерее
Обычный механик из Башкирии потратил на лотерейный билет не больше ста рублей и выиграл квартиру в Москве стоимостью 1,5 млн. Выигрыш он решил взять деньгами.
Сергей Казаков приобрел заветный билет 357-го тиража «Жилищной лотереи» на сайте «Столото». Спустя несколько дней ему на телефон пришло сообщение о выигрыше. Как сообщает UfacityNews.ru, мужчина давно задумывался о переезде в столицу России, ведь там его ждем невеста.
– Теперь благодаря выигрышу в лотерею мы сможем жить вместе, – сказал довольный Сергей.
Выигрыш парень намерен взять деньгами, чтобы купить квартиру там, где ему хочется.
ИСТОЧНИК KP.RU