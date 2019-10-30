Пропавший в Уфе молодой отец нашелся в неожиданном для супруги месте

СЕГОДНЯ 19:32 2019-10-30T19:32:57+03:00

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Сегодня, 30 октября, в столице Башкирии прекратили поиски 31-летнего Вадима Асадуллина. Мужчина нашелся в совершенно неожиданном для супруги месте – в гостинице.

- Муж нашелся, живой, здоровый, мы по нему очень скучали. Спасибо, что помогли, - сказала «Комсомолке» жена Юлия.

Что Вадим делал в отеле и почему ушел, ничего не сказав родным, неизвестно. К счастью, все завершилось благополучно.

Напомним, что Вадим пропал 28 октября – в районе 14 часов он пошел на остановку, чтобы поехать на работу, и исчез. Его супруга заявила о пропаже в полицию и обратилась к волонтерам. Дома его ждала маленькая дочь.

ИСТОЧНИК KP.RU