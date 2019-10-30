В кабинете высокопоставленного чиновника в Уфе прошел обыск

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-30T13:45:16+03:00

Следователи пришли с обыском сегодня утром Фото: Олег ЗОЛОТО

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Сегодня утром, 30 октября, в госкомитет Башкирии по строительству и архитектуре пришли сотрудники регионального СК. Правоохранители провели обыск в кабинете Артема Ковшова, который является заместителем руководителя ведомства.

По данным портала ProUfu.ru, следователи заинтересовались чиновником из-за реконструкции крымского санатория «Юбилейный», учредителями которого являются башкирские санатории «Янган-Тау» и «Красноусольский». Контрольно-счетная палата выявила «неэффективное расходование средств» при реновации на общую сумму около 475 млн рублей, уточняет «Ъ-Уфа». Деньги были получены за счет бюджетных инвестиций Башкирии.

Официальных заявлений и комментариев по поводу обысков пока не было.

ИСТОЧНИК KP.RU