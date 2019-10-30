В лесу обнаружили тело пропавшего отца двоих детей из Башкирии

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-30T13:08:57+03:00

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В Белебеевском районе обнаружили тело 39-летнего мужчины, который числился без вести пропавшим. Согласно заявлению родственников, о его местонахождении ничего не было известно с 20 октября. Вечером он вышел из дома и не вернулся. За помощью родные пропавшего обратились в полицию. Исход поисков оказался трагическим.

Труп , закопанный на глубине 30 сантиметров, был найден в лесу, в трех километрах от города Белебей. Правый глаз погибшего заплыл от гематомы. Известно, что мужчина был отцом двоих детей и работал в местной стоматологической клинике.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа», за «нанесение телесных повреждений, повлекших смерть» задержан 34-летний односельчанин погибшего. Ранее он уже был судим за причинение легкого вреда здоровью. На допросе задержанный дал признательные показания. Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU