Умер народный певец Башкирии Рамазан Янбеков

СЕГОДНЯ 12:20 2019-10-30T12:20:58+03:00

Об этом рассказали в республиканском Минкульте

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Сегодня, 30 октября, стало известно, что на 86 году жизни скончался народный певец Башкирии Рамазан Янбеков. Печальную новость сообщили в пресс-службе республиканского Минкульта.

– О времени и месте прощания сообщим дополнительно, – добавили в ведомстве.

Рамазан Янбеков родился 15 марта 1934 года в деревне Баишево Баймаксого района. Был солистом хора Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров БАССР (1957-1959), солистом-вокалистом Башкирской государственной филармонии (1963-1994).

Янбеков исполнял песни в жанре узун-кюй и ездил с гастролями по всему Советскому Союзу. Он признан один из ярких представителей школы народного исполнительства.

ИСТОЧНИК KP.RU