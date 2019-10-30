Умер народный певец Башкирии Рамазан Янбеков
Сегодня, 30 октября, стало известно, что на 86 году жизни скончался народный певец Башкирии Рамазан Янбеков. Печальную новость сообщили в пресс-службе республиканского Минкульта.
– О времени и месте прощания сообщим дополнительно, – добавили в ведомстве.
Рамазан Янбеков родился 15 марта 1934 года в деревне Баишево Баймаксого района. Был солистом хора Комитета по радиовещанию и телевидению при Совете министров БАССР (1957-1959), солистом-вокалистом Башкирской государственной филармонии (1963-1994).
Янбеков исполнял песни в жанре узун-кюй и ездил с гастролями по всему Советскому Союзу. Он признан один из ярких представителей школы народного исполнительства.
ИСТОЧНИК KP.RU