2019-10-30T12:24:46+03:00
Общество

Попав в скандал с трупом животного на трассе в Башкирии, звезда национальной эстрады записал новую песню

Его поклонники разделились на два лагеря [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Артист решил записать песню после скандального инцидентаАртист решил записать песню после скандального инцидента
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Скандал вокруг истории, в которой Гузель Уразова и Фирдус Тямаев посмеялись над сбитым животным, все еще не утихает. На этот раз новое видео выложил Тямаев – певец записал новую песню, которую написала для него Гульчачак Садретдинова.

В треке поется о том, что «наша жизнь состоит из черных и белых полос». Фирдус поет о том, что человеческое слово, сказанное необдуманно и категорично, может даже убить человека. Песня родилась как раз в то время, когда на артистов обрушилась жесткая травля после скандального видео – им желали даже смерти.

Новую песню оценили не все, большинство восхитились исполнением, а кто-то написал, мол, не нужно было издеваться над мертвым животным, чтобы вас не травили.

Напомним, скандал произошел на той неделе. Гузель Уразова в своем «Инстаграме» выложила видео, на котором они с Тямаевым смеются над сбитым на трассе животным. После обрушенной на них критики, запись была удалена. Сама Гузель извинилась перед своей аудиторией как за себя, так и за Фирдуса. Также певица сказала, что это было не животное, а тряпка, и она очень любит животных.

Фирдус Тямаев поет песню после инцидента с трупом животного.

ИСТОЧНИК KP.RU

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