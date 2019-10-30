Напротив отдела ГИБДД в Уфе опрокинулась маршрутка с пассажирами

СЕГОДНЯ 12:06 2019-10-30T12:40:22+03:00

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Сегодня, 30 октября, напротив отдела ГИБДД на проспекте Октября опрокинулась маршрутка с пассажирами. По предварительной информации, автобус повалился набок после того как наехал на бордюр. Очевидцы в соцсетях утверждают, что пассажирскую машину подрезала легковушка – предположительно, Лада Гранта

фото: ГИБДД РБ

Сколько человек находилось в салоне маршрутки, пока неизвестно. Свидетели сообщают о как минимум одном пострадавшем. После ДТП инспекторы местного отдела ГИБДД выбежали оказывать помощь пассажирам. В ближайшее время будет установлена причина происшествия.

В пресс-службе республиканской госавтоинспекции прокомментировали инцидент. По данным дорожной полиции, в 13:00 столкнулись попутные Лада Гранта под управлением 33-летнего уфимца и следовавший по маршруту №233 автобус Fiat Ducato, которым управлял 40-летний горожанин. В салоне маршрутки находилось пять пассажиров. В больницу для осмотра доставили двоих человек: 34-летнюю женщину и 19-летнего молодого человека.

На месте работают полицейские и другие службы.

ИСТОЧНИК KP.RU