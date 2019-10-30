2019-10-30T12:06:12+03:00
Общество

Жителей Башкирии возмутили полуголые парни, которые залезли в фонтан

Пользователи неоднозначно отреагировали на выходку молодых людей [видео]
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: скриншот видеофото: скриншот видео
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В башкирском городе Октябрьский сняли на видео двух голых парней, которые решили искупаться в фонтане. Вчера, 29 октября, запись попала в популярные паблики в социальных сетях.

На видео молодые люди раздеваются до трусов и ложатся в фонтан, уровень воды в котором едва ли доходит до щиколотки. Из-за холода их хватает буквально на несколько секунд, после чего они вскакивают и бегут одеваться. Свидетелями происходящего стали несколько прохожих.

– Только Октябрьские пацаны в минусовую погоду могут купаются в фонтане, – подписал пост в Instagram автор видео.

Пользователи неоднозначно восприняли выходку героев видео. Кто-то ограничился короткими комплиментами: «Красавчики», «молодцы», «смело». Однако большинству поступок парней не понравился. Они отметили, что в нем нет ничего смелого, и погода прошлым вечером явно не была минусовой. Нашлись и те, кому от просмотра видео стало не по себе.

– М-да, заняться нечем, противно смотреть на вас, – выразила недовольство девушка.

Несмотря на негативные отклики, видео собрало уже десять тысяч просмотров.

В Октябрьском молодые люди искупались в фонтане // 30.10.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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