«Я сразу почуяла неладное»: в Башкирии при странных обстоятельствах пропала молодая девушка

СЕГОДНЯ 11:00 2019-10-30T11:04:05+03:00

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На границе с Башкирией разыскивают 16-летнюю Светлану Варварюк. В день пропажи, 27 октября, у девушки были занятия в учалинском центре образования. В 14:00 ее уже не было на курсах.

После этого она, по словам матери, вместе с подругой гуляла по городу, «к кому-то заходила и выпивала». Некоторое время спустя девушки отправились домой в соседнюю Челябинскую область. Светлана проживает в селе Александровка, а ее знакомая в Межозерном – именно там они решили остановиться.

– Я сразу почуяла неладное и начала в четыре часа звонить домой. Муж сказал, что Света домой не пришла. Потом стала звонить подруге ее. Они взяла телефон, сказали, что в Учалах на попутках стоят, ждут. Я сразу засомневалась. Машин слышно не было. – рассказала мама Светы Гульназ.

По словам женщины, ее дочь попала под дурное влияние подруги: «Я против была, чтобы они вместе учились. Она плохое внимание на Свету оказывает. Раньше их двоих уже заставали пьяными на улице».

Знакомая Светы рассказала ее матери, что они разминулись в Межозерном, и, якобы, пропавшая осталась ловить попутку до Александровки. Как оказалось, девушка соврала. Полицейские проверили камеры видеонаблюдение и установили, что подружки гуляли по поселку до самого вечера и заходили в местные общежития, где, вероятнее всего, вновь употребляли алкоголь. Однако понять, когда именно они разминулись, пока невозможно. Правоохранители накануне допросили подругу Светы. Гульназ пока не знает, удалось ли полицейским выяснить правду.

Приметы пропавшей: рост – 165 см, худощавое телосложение, светлые волосы до плеч, голубые глаза.

Была одета в синюю куртку, синюю шапку, серые спортивные штаны, белые кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Светланы, просим обратиться по одному из номеров: 89511482671 и 89638877845 (Гульназ, мама), 89659328991 (Регина, сестра).

ИСТОЧНИК KP.RU