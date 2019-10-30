Волонтеры прекратили поиски пропавшего уфимца и его детей

СЕГОДНЯ 09:54 2019-10-30T10:13:37+03:00

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Волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт» свернули штаб поисков пропавшего в Уфе Артема Мазова и его двоих сыновей.

Напомним, что мужчина уехал из дома еще в прошлое воскресенье, 27 октября. С собой он забрал двух сыновей – 8 и 5 лет. По словам супруги пропавшего, в тот же день из дома исчезла и веревка, которую Артем якобы купил накануне. Позже брошенную машину отца двоих детей обнаружили рядом с санаторием в северной части Уфы. Супруга Артема также заявила, что они с мужем планировали подать заявление на развод.

Сегодня, 30 октября, стало известно, что волонтеры поискового сообщества «Лиза Алерт» свернули поисковой штаб.

- Сейчас нам не нужно много людей. Оперативный штаб свернут. Наши волонтеры работают автономно, - сообщила инфорг «Лиза Алерт Башкортостан» Олеся Пышкина.

ИСТОЧНИК KP.RU