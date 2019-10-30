Власти Башкирии обозначили сроки выдачи трехсот тысяч рублей за первого ребенка

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-30T09:33:09+03:00

Деньги получат семьи, у которых до 1 января 2019 года родился первенец Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сертификаты начнут вручать уже в начале следующего года

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В Госстрое Башкирии назвали сроки выдачи сертификатов на 300 тысяч рублей за рождение первенца.

Речь идет о госпрограмме «Получи 300 тысяч за рождение первого ребенка». Деньги получат семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, у которых до 1 января 2019 года родился первенец. Соответствующим сертификатом (или свидетельством) можно оплатить ипотеку, купить квартиру или построить дом на территории Башкирии.

Выдачу свидетельств разделили на два этапа. В первый входят семьи, вставшие в очередь до 3 сентября 2018 года. На них заложено 200 млн рублей. Документы планируют подготовить в ноябре этого года.

– Родителям нужно обновить справку о нуждаемости и другие документы. Для этого обращайтесь в отдел учета и распределения жилья своей администрации, – сообщили в Госстрое.

Второй этап предполагает выдачу сертификатов 1880 семьям, которые встали на учет после 3 сентября. В общей сложности на них будет потрачено 564 млн рублей. За свидетельством можно будет обратиться после того, как депутаты Госсобрания утвердят бюджет республики на следующий год.

– Предполагается, что получить сертификаты в рамках этого этапа можно будет уже в начале 2020 года, – добавили в ведомстве.

Сертификаты на 300 тысяч рублей нужно будет потратить в течение девяти месяцев со дня получения.

ИСТОЧНИК KP.RU