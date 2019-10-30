У здания суда в Башкирии обнаружили женщину в бессознательном состоянии

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-30T08:51:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В башкирском городе Ишимбай на помощь потерявшей сознание пожилой женщине пришел судебный пристав. О случае рассказали в пресс-службе ФССП республики.

Пенсионерка проходила вдоль здания Ишимбайского мирового суда, когда внезапно почувствовала недомогание и баз сознания упала на асфальт. Это произошло на глазах у судебного пристава Романа Стрельникова, который осматривал прилегающую территорию. Мужчина сразу же бросился на помощь пострадавшей, которая постепенно начала приходить в себя. На лобной части и руке у нее были ссадины, и текла кровь.

Пристав поднял пенсионерку и проводил в здание суда. Там он оказал ей первую медицинскую помощь и вызвал «неотложку. Экипаж «скорой» доставил пожилую женщину в ближайшее медучреждение.

– Позже было установлено, что у женщины, направлявшейся по своим делам, закружилась голова, сдавило от боли грудную клетку, и она упала. При падении гражданка ударилась головой и повредила кисть руки, – пояснили в пресс-службе ФССП.

За слаженные действие и неравнодушие к чужой беде Стрельникова представили к благодарности руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU