2019-10-30T08:51:22+03:00
Общество

У здания суда в Башкирии обнаружили женщину в бессознательном состоянии

Ей на помощь пришел судебный пристав
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Стрельникова представили к благодарности руководстваСтрельникова представили к благодарности руководства
Изменить размер текста:

В башкирском городе Ишимбай на помощь потерявшей сознание пожилой женщине пришел судебный пристав. О случае рассказали в пресс-службе ФССП республики.

Пенсионерка проходила вдоль здания Ишимбайского мирового суда, когда внезапно почувствовала недомогание и баз сознания упала на асфальт. Это произошло на глазах у судебного пристава Романа Стрельникова, который осматривал прилегающую территорию. Мужчина сразу же бросился на помощь пострадавшей, которая постепенно начала приходить в себя. На лобной части и руке у нее были ссадины, и текла кровь.

Пристав поднял пенсионерку и проводил в здание суда. Там он оказал ей первую медицинскую помощь и вызвал «неотложку. Экипаж «скорой» доставил пожилую женщину в ближайшее медучреждение.

– Позже было установлено, что у женщины, направлявшейся по своим делам, закружилась голова, сдавило от боли грудную клетку, и она упала. При падении гражданка ударилась головой и повредила кисть руки, – пояснили в пресс-службе ФССП.

За слаженные действие и неравнодушие к чужой беде Стрельникова представили к благодарности руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры прекратили поиски пропавшего уфимца и его детей
УГНТУ знакомит школьников с профессиями будущего
Власти Башкирии обозначили сроки выдачи трехсот тысяч рублей за первого ребенка
Стали известны подробности смертельного ДТП в Уфе с фурой и легковушкой
Житель Уфы после 24 лет за решеткой решил отобрать своих сыновей у тещи и тестя
В Башкирии водителю стало плохо за рулем и он въехал в павильон
В Уфе появятся мобильные группы по контролю за водителями автобусов
Население Уфы увеличилось на четыре тысячи человек
Извращенец три часа издевался на девочкой из Башкирии
Стало известно, как преобразится парк Первомайский в Уфе после реконструкции
Средняя зарплата в Уфе составляет 46,5 тысяч рублей – мэрия
В Башкирии тело водителя зажало в «легковушке» после столкновения с фурой
Минздрав Башкирии поменял главврачей в уфимских больницах
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и снегопадах
Власти Башкирии начали подготовку к годовщине Великой Отечественной войны
«Скорее всего, найдут мертвыми»: мать пропавших в Уфе детей считает, что все кончено
«Сочи» затроллил Линуса Умарка, сравнив его с актером