В Башкирии водителю стало плохо за рулем и он въехал в павильон

СЕГОДНЯ 07:23 2019-10-30T07:23:51+03:00

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Вчера днем, 29 октября, на улице Блюхера в Стерлитамаке 48-летний местный житель за рулём «SsangYong» на полном ходу въехал в торговый павильон.

К счастью, в инциденте никто не пострадал, пешеходы успели отбежать в сторону. В ГИБДД сообщили, что только автомобиль получил механические повреждения, торговой лавке нанесен материальный ущерб. Со слов водителя, ему стало плохо по состоянию здоровья.

Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 8 ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU