2019-10-30T07:23:51+03:00
Происшествия

В Башкирии водителю стало плохо за рулем и он въехал в павильон

ДТП случилось в Стерлитамаке
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Вчера днем, 29 октября, на улице Блюхера в Стерлитамаке 48-летний местный житель за рулём «SsangYong» на полном ходу въехал в торговый павильон.

К счастью, в инциденте никто не пострадал, пешеходы успели отбежать в сторону. В ГИБДД сообщили, что только автомобиль получил механические повреждения, торговой лавке нанесен материальный ущерб. Со слов водителя, ему стало плохо по состоянию здоровья.

Всего за минувшие сутки на дорогах произошло 8 ДТП, в которых один человек погиб и семь получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волонтеры прекратили поиски пропавшего уфимца и его детей
УГНТУ знакомит школьников с профессиями будущего
Власти Башкирии обозначили сроки выдачи трехсот тысяч рублей за первого ребенка
У здания суда в Башкирии обнаружили женщину в бессознательном состоянии
Стали известны подробности смертельного ДТП в Уфе с фурой и легковушкой
Житель Уфы после 24 лет за решеткой решил отобрать своих сыновей у тещи и тестя
В Уфе появятся мобильные группы по контролю за водителями автобусов
Население Уфы увеличилось на четыре тысячи человек
Извращенец три часа издевался на девочкой из Башкирии
Стало известно, как преобразится парк Первомайский в Уфе после реконструкции
Средняя зарплата в Уфе составляет 46,5 тысяч рублей – мэрия
В Башкирии тело водителя зажало в «легковушке» после столкновения с фурой
Минздрав Башкирии поменял главврачей в уфимских больницах
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и снегопадах
Власти Башкирии начали подготовку к годовщине Великой Отечественной войны
«Скорее всего, найдут мертвыми»: мать пропавших в Уфе детей считает, что все кончено
«Сочи» затроллил Линуса Умарка, сравнив его с актером