В Уфе появятся мобильные группы по контролю за водителями автобусов

СЕГОДНЯ 07:07 2019-10-30T07:07:19+03:00

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Накануне в мэрии на совещании обсудили проблемы общественного транспорта.

На встрече присутствовал и Динар Гильмутдинов, который отметил что в 2019 году аварий с участием автобусов стало больше. 90% из них приходится на Уфу. Основной причиной, со слов Госавтоинспектора, является отсутствие должной дисциплины водителей.

- Автобусный автопарк обновляется, а дисциплина водителей остаётся на прежнем уровне. Они отвлекаются на телефоны, что, в свою очередь, приводит к авариям, падению и травмированию пассажиров - сказал Гильмутдинов.

Тогда власти совместно с ГИБДД пришли к выводу, что необходимо создавать мобильные группы по контролю за водителями автобусов. В их состав войдут общественники, сотрудники надзорных органов, а также инициативные жители города.

ИСТОЧНИК KP.RU