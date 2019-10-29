Средняя зарплата в Уфе составляет 46,5 тысяч рублей – мэрия
В Уфе по итогам 2018 года средняя номинальная зарплата по крупным и средним предприятиям выросла на 9,9% и составила 46 513 рублей. Об этом на прошедшей сегодня в мэрии оперативке рассказала Оксана Даянова, начальник отдела государственной статистики.
Согласно данным чиновницы, зарплата на протяжении всего 2018 года в Уфе была выше уровня предыдущего года. Тем не менее наблюдалось снижение темпа роста реальной зарплаты, что связано с высоким индексом потребительских цен.
По уровню номинальной зарплаты столица занимает третью позицию среди городов-миллионников России, уступая Екатеринбургу и Красноярску. Средняя зарплата по РФ сложилась в размере 43 724 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU