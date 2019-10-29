2019-10-29T16:30:56+03:00
Общество

МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и снегопадах

По мнению синоптиков, в регионе на днях установится снежный покров
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На этой неделе в Башкирии должен установиться снежный покров. По прогнозам синоптиков, ближайшие два дня в регионе будут щедры на снег и дождь.

Начиная с сегодняшнего дня, 29 октября, и до 1 ноября температура воздуха будет постепенно понижаться с -3,+2 градусов до -5,-10 градусов. Кое-где ночью ударят настоящие морозы до -15. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах +5,-5 градусов.

- 30 октября по югу республики, 31 октября по всей территории ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в снег, местами гололед, - говорится в сообщении пресс-службы МЧС Башкирии.

Автовладельцам рекомендуют как можно скорее переобуть свои машины - на дорогах прогнозируют гололед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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