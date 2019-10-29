Власти Башкирии начали подготовку к годовщине Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-29T16:21:05+03:00

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Сегодня, 29 октября, в доме правительства Башкирии состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель региона Радий Хабиров попросил «проявить максимум внимания к ветеранам войны». По его данным, сейчас в Башкирии проживает около 35 тысяч ветеранов: 889 участников войны, 103 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 324 инвалида Великой Отечественной войны, 103 жителя блокадного Ленинграда, 23 788 тружеников тыла и 9 674 члена семей погибших ветеранов.

Глава Башкирии поручил органам местного самоуправления проверить условия жизни каждого ветерана и доступность для них медицины. Для помощи одиноким фронтовикам, многие из которых уже не могут самостоятельно передвигаться, Хабиров распорядился задействовать волонтеров.

Помимо этого, руководитель региона поставил ряд задач, которые необходимо полностью решить к 9 мая. Среди них – обеспечение ветеранов жильем, поиск и установление судеб павших воинов, благоустройство памятных мест, стел и мемориалов, а также сохранение исторической памяти о героях.

ИСТОЧНИК KP.RU