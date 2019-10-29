2019-10-29T16:21:05+03:00
Общество

Власти Башкирии начали подготовку к годовщине Великой Отечественной войны

Хабиров поставил перед подчиненными ряд задач
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
Изменить размер текста:

Сегодня, 29 октября, в доме правительства Башкирии состоялось заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Руководитель региона Радий Хабиров попросил «проявить максимум внимания к ветеранам войны». По его данным, сейчас в Башкирии проживает около 35 тысяч ветеранов: 889 участников войны, 103 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 324 инвалида Великой Отечественной войны, 103 жителя блокадного Ленинграда, 23 788 тружеников тыла и 9 674 члена семей погибших ветеранов.

Глава Башкирии поручил органам местного самоуправления проверить условия жизни каждого ветерана и доступность для них медицины. Для помощи одиноким фронтовикам, многие из которых уже не могут самостоятельно передвигаться, Хабиров распорядился задействовать волонтеров.

Помимо этого, руководитель региона поставил ряд задач, которые необходимо полностью решить к 9 мая. Среди них – обеспечение ветеранов жильем, поиск и установление судеб павших воинов, благоустройство памятных мест, стел и мемориалов, а также сохранение исторической памяти о героях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
МЧС Башкирии предупреждает о заморозках и снегопадах
«Скорее всего, найдут мертвыми»: мать пропавших в Уфе детей считает, что все кончено
«Сочи» затроллил Линуса Умарка, сравнив его с актером
Над жительницей Башкирии надругались прямо в собственном доме
На береговой линии найден матрас: подробности поисков пропавших в Уфе мужчины с двумя детьми
«Его нет на белом свете» – отец пропавшего вместе с детьми уфимца сделал громкое заявление
Поиски пропавших в Уфе отца и двух детей переместились на новое место
«Учат, что можно смеяться над трупом!» - жители Башкирии о поступке знаменитой певицы
Татуировщику, который убил невесту пылесосом и пытался скрыться в Уфе, вынесли приговор
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления газом семьи из пяти человек
«Мама, а где папа?»: в Уфе при загадочных обстоятельствах пропал молодой отец
Пропавший с двумя детьми уфимец мог уйти из дома после измены жены
Башкирия отправит 3,5 тысяч тонн рапса странам Евросоюза
В Башкирии при отравлении газом скончалась женщина, еще четыре человека в больнице
Школьник из Уфы после конфликта с учителем попросил Хабирова «защитить его честь и достоинство»
В Башкирии на месте гибели мальчика организовали пешеходный переход
Участникам «Выбора года – 2019» необходима поддержка читателей
Студенты из Башкирии устроили бунт и заблокировали директора колледжа
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Российской Федерации в УГНТУ
Источник КП: Перед тем, как увезти двоих детей, уфимец купил моток веревки
Двое молодых парней погибли во встречном ДТП с грузовиком в Башкирии
Машину пропавшего с двумя детьми уфимца обнаружили брошенной
Известная певица из Башкирии лично объяснила скандальное видео с мертвым животным