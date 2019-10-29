Минздрав Башкирии поменял главврачей в уфимских больницах

СЕГОДНЯ 17:39 2019-10-29T17:39:59+03:00

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Минздрав Башкирии провел кадровые перестановки в руководстве трех республиканских медучреждениях. Изменения коснулись больниц №21 и №13, а также РКБ имени Куватова.

Гульнара Мустафина, занимавшая должность главврача больницы №21, будет заведовать уфимской поликлиникой №50. На предыдущем месте работы Мустафину заменил Ринат Нагаев, ранее руководивший РКБ имени Куватова. Он провел на своем посту без малого 12 лет. Теперь главную больницу Башкирии возглавляет Эльза Сыртланова, пришедшая из больницы №13.

Министерство в беседе с «РБК-Уфа» объяснили рокировку «плановыми кадровыми ротациями».

Напомним, в Башкирии для экономии собираются оптимизировать 18 медицинских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU