Над жительницей Башкирии надругались прямо в собственном доме
Вчера, 28 октября, утром в полицию города Октябрьский обратилась 42-летняя горожанка. Женщина рассказала правоохранителям, что над ней надругался собственный муж.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все случилось накануне ночью, в период с 3:30 до 4:30. Пьяный подозреваемый, угрожая ножом, совершил в отношении своей супруги «насильственные действия сексуального характера».
Оперативники довольно быстро задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. К этому моменту он все еще находился в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что задержанный прописан в Ханты-Мансийском автономном округе и работает вахтовым методом на уфимскую компанию. В отношении заключенного под стражу возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU