Над жительницей Башкирии надругались прямо в собственном доме

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-29T15:00:59+03:00

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Вчера, 28 октября, утром в полицию города Октябрьский обратилась 42-летняя горожанка. Женщина рассказала правоохранителям, что над ней надругался собственный муж.

Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, все случилось накануне ночью, в период с 3:30 до 4:30. Пьяный подозреваемый, угрожая ножом, совершил в отношении своей супруги «насильственные действия сексуального характера».

Оперативники довольно быстро задержали мужчину и доставили его в отдел полиции. К этому моменту он все еще находился в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что задержанный прописан в Ханты-Мансийском автономном округе и работает вахтовым методом на уфимскую компанию. В отношении заключенного под стражу возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU