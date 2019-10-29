2019-10-29T13:33:44+03:00
Общество

Поиски пропавших в Уфе отца и двух детей переместились на новое место

Волонтеры запросили эхолот, чтобы просканировать дно реки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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По всей видимости, пропавших будут искать в водеПо всей видимости, пропавших будут искать в воде
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Волонтеры «Лиза Алерт» для поисков пропавших в Уфе Артема Мазова и двух его малолетних детей запросили эхолот. Активисты бросили клич о помощи в официальном паблике ВКонтакте.

– Волонтёры ведут поиски уже вторые сутки. Для поиска очень нужен эхолот. Если у вас или у ваших знакомых имеется такое оборудование, откликнитесь, пожалуйста, – написали представители организации.

Навигационный прибор эхолот используется для исследования структуры и рельефа дна водоемов. По всей видимости, поисковики полагают, что пропавшие могли утонуть в реке Уфе или озере Максимовское. Неподалеку от этих водных объектов был обнаружен личный автомобиль Артема Мазова, на котором он увез своих детей после ссоры с женой.

Напомним, в минувшую субботу, 26 октября, 37-летний Артем Мазов забрал сыновей – 8-летнего Илью и 5-летнего Вячеслава – и уехал с ними в неизвестном направлении на личном авто. Позже машину нашли полицейские. Она стояла в лесу неподалеку от поселка Максимовка. В салоне никого не было. Ранее собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что накануне исчезновения мужчина купил моток веревки. Волонтеры совместно с полицией продолжают прочесывать местность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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