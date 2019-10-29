«Учат, что можно смеяться над трупом!» - жители Башкирии о поступке знаменитой певицы

СЕГОДНЯ 13:31 2019-10-29T13:31:34+03:00

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Не утихает скандал вокруг истории, в которой Гузель Уразова на своей странице выложила видео, на котором она и Фирдус Тямаев смеются над раздавленным на трассе животным, поговаривая, что не успели пустить его на шашлык. Как ранее сообщала «Комсомолка», сама заслуженная певица двух республик прокомментировала, что очень любит животных, и это была всего-навсего тряпка.

Гузель Уразова очень расстроена реакцией пользователей социальных сетей на «смешное и безобидное видео».

- Сколько оскорблений и унижений были написаны в мой адрес, мне даже пожелали смерти, о какой человечности может идти речь, мне очень жаль и досадно, что люди не разобравшись в данной ситуации, пожелали мне смерти и негатива моей семье, - говорит певица.

Публика разделилась на два лагеря, кто-то действительно желал артистке смерти, а кто-то наоборот заступился.

- Кошмар! Такая безнравственность! И публично выставлять такое видео ради лайков... Учат подростков тому, что можно смеяться над трупом животного. И как вообще можно уважать таких артистов? Ни стыда, ни совести... – пишут люди.

- И скорей всего они все равно считают это смешным, и недоумевают, почему у всех такая реакция на это. Потом удивляются от куда дети жестокие такие. Позорище!

- Явно неудачная шутка, лучше бы взяли труп и закопали на обочине, вот тогда были бы им лайки и уважение, а самим - благое дело!

Гузель сильно разнервничалась после комментариев и принесла публичные извинения в своем аккаунте в «Инстаграм» - певица извинилась как за себя, так и за своего коллегу Фирдуса. Ее раскаяние поклонники приняли и уже оставили теплые комментарии.

- Мы же знаем вас, ведь видно как Гузель из-за этого переживает! Прекратите травлю. Люди всем желаю добра, себе желаю добра, будьте счастливы, - пишут фанаты. - Многим людям просто не чем заняться, поэтому и придумывают всякую чушь! Мы Вам, Гузель, желаем хорошей дороги, здоровья, дальнейшего процветания. Вчера ходила на концерт только вас послушать, поклонница вашего репертуара, вы замечательный человек, - говорят поклонники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/740357" frameborder="0"></iframe> Заслуженная артистка республики Башкортостан посмеялась над трупом животного.

ИСТОЧНИК KP.RU