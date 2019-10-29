2019-10-29T13:08:23+03:00
Происшествия

Татуировщику, который убил невесту пылесосом и пытался скрыться в Уфе, вынесли приговор

За жестокую расправу мужчину отправили за решетку на 10 лет
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: соцсетифото: соцсети
Изменить размер текста:

Вынесен приговор жителю Казани, который забил свою невесту до смерти за несколько недель до свадьбы. После убийства он попытался скрыться в соседнем регионе и доехал до Уфы.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», 28-летний парень познакомился с 30-летней девушкой, когда делал ей татуировки. Их отношения закончились так же быстро, как и начались. В июне во время пьяного застолья мужчина вспылил после того как невеста призналась ему в измене. Узнав о предательстве, он окатил возлюбленную водой из ведра, нанес около ста ударов по различными частям тела и добил металлической трубой от пылесоса.

После многочисленных побоев безумец сделал девушке перевязку, думая, что этого будет достаточно. Когда он понял, что она уже не дышит, то попытался сбежать в Башкирию. Он доехал до Уфы, однако муки совести или здравый смысл оказались сильнее. Мужчина вернулся в квартиру, вызвал полицию и сдался.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Накануне в Казани прошел суд, на котором парня приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Его нет на белом свете» – отец пропавшего вместе с детьми уфимца сделал громкое заявление
Поиски пропавших в Уфе отца и двух детей переместились на новое место
«Учат, что можно смеяться над трупом!» - жители Башкирии о поступке знаменитой певицы
СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления газом семьи из пяти человек
«Мама, а где папа?»: в Уфе при загадочных обстоятельствах пропал молодой отец
Пропавший с двумя детьми уфимец мог уйти из дома после поступка жены
Башкирия отправит 3,5 тысяч тонн рапса странам Евросоюза
В Башкирии при отравлении газом скончалась женщина, еще четыре человека в больнице
Школьник из Уфы после конфликта с учителем попросил Хабирова «защитить его честь и достоинство»
В Башкирии на месте гибели мальчика организовали пешеходный переход
Участникам «Выбора года – 2019» необходима поддержка читателей
Студенты из Башкирии устроили бунт и заблокировали директора колледжа
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Российской Федерации в УГНТУ
Источник КП: Перед тем, как увезти двоих детей, уфимец купил моток веревки
Двое молодых парней погибли во встречном ДТП с грузовиком в Башкирии
Машину пропавшего с двумя детьми уфимца обнаружили брошенной
Известная певица из Башкирии лично объяснила скандальное видео с мертвым животным