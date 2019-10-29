Татуировщику, который убил невесту пылесосом и пытался скрыться в Уфе, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 13:01 2019-10-29T13:08:23+03:00

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Вынесен приговор жителю Казани, который забил свою невесту до смерти за несколько недель до свадьбы. После убийства он попытался скрыться в соседнем регионе и доехал до Уфы.

Напомним, как ранее сообщала «Комсомолка», 28-летний парень познакомился с 30-летней девушкой, когда делал ей татуировки. Их отношения закончились так же быстро, как и начались. В июне во время пьяного застолья мужчина вспылил после того как невеста призналась ему в измене. Узнав о предательстве, он окатил возлюбленную водой из ведра, нанес около ста ударов по различными частям тела и добил металлической трубой от пылесоса.

После многочисленных побоев безумец сделал девушке перевязку, думая, что этого будет достаточно. Когда он понял, что она уже не дышит, то попытался сбежать в Башкирию. Он доехал до Уфы, однако муки совести или здравый смысл оказались сильнее. Мужчина вернулся в квартиру, вызвал полицию и сдался.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Накануне в Казани прошел суд, на котором парня приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU