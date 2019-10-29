СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления газом семьи из пяти человек
Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК по Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек. Напомним, инцидент произошел сегодня утром в одном из частных домов по улице Удачной в Нефтекмске. В результате отравления погибла 33-летняя женщина, четыре человека, среди которых двое детей, были доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».
В настоящий момент, по данным следствия, медицинская помощь оказывается 65-летнему мужчине, 61-летней женщине, а также детям четырех и шести лет.
На месте происшествия находится оперативная группа: следователи СК, сотрудники МВД, МЧС и газовой службы. Они осматривают дом, опрашивают очевидцев и проверяют исправность отопительного оборудования. Возможно, причиной инцидента стало небезопасное использование газового котла отопления.
ИСТОЧНИК KP.RU