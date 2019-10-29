2019-10-29T12:14:03+03:00
Происшествия

СК Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления газом семьи из пяти человек

На месте работает оперативная группа
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Нефтекамский межрайонный следственный отдел СК по Башкирии возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек. Напомним, инцидент произошел сегодня утром в одном из частных домов по улице Удачной в Нефтекмске. В результате отравления погибла 33-летняя женщина, четыре человека, среди которых двое детей, были доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

В настоящий момент, по данным следствия, медицинская помощь оказывается 65-летнему мужчине, 61-летней женщине, а также детям четырех и шести лет.

На месте происшествия находится оперативная группа: следователи СК, сотрудники МВД, МЧС и газовой службы. Они осматривают дом, опрашивают очевидцев и проверяют исправность отопительного оборудования. Возможно, причиной инцидента стало небезопасное использование газового котла отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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