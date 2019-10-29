«Мама, а где папа?»: в Уфе при загадочных обстоятельствах пропал молодой отец

СЕГОДНЯ 11:59 2019-10-29T11:59:25+03:00

31-летний Вадим Асадуллин не дает о себе знать уже сутки

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В столице Башкирии вчера, 28 октября, загадочным образом пропал 31-летний Вадим Асадуллин. Мужчина вышел из дома в районе 14 часов, расположенного по улице Шота Руставели, и пошел на остановку, чтобы поехать на работу. До места он так и не доехал, и теперь неизвестно – дошел ли мужчина вообще до остановки.

- Заявление в полицию мы написали, к волонтерам обратились, и сама я его ищу – съездила на конечную остановку маршрута. Но все тщетно, он как в воду канул, - говорит супруга Юлия.

Дома Вадим также ждет маленькая дочь. Она постоянно спрашивает отца и плачет: «Мама, а где папа?»

Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите жене по телефону 8 (917) 476-92-69.

ИСТОЧНИК KP.RU