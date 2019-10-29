Башкирия отправит 3,5 тысяч тонн рапса странам Евросоюза

СЕГОДНЯ 11:06 2019-10-29T11:06:56+03:00

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Рапсовое масло, произведенное Чишминским маслоэкстракционным заводом, поставят странам Евросоюза. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства Башкирии.

Республиканские аграрии завершают уборку рапса, масло которого используется при производстве дизельного топлива. На 28 октября в регионе убрано 94% площадей технической культуры. Всего собрано порядка 50 тысяч тонн маслосемсян – это на 15 тысяч тонн больше, чем в прошлом году.

Переработкой рапса в Башкирии занимается Чишминский маслоэкстракционный завод. В течение октября-ноября предприятие примет 8 тысяч тонн маслосемян. 3,5 тысяч тонн рапсового масла будет поставлено странам Евросоюза, с которыми у завода заключен контракт.

ИСТОЧНИК KP.RU