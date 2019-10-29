В Башкирии при отравлении газом скончалась женщина, еще четыре человека в больнице

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-29T13:22:31+03:00

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Сегодня утром, 29 октября, в городе Нефтекамске произошло ЧП: пятеро человек отравились газом, есть погибший. Оперативные данные представили в пресс-службе МЧС.

Сообщение об отравлении пяти человек поступило на пульт диспетчера МЧС от дежурного врача городской больницы в 10:15. Пожарные обследовали дом на улице Удачной, из которого госпитализировали пострадавших, и не обнаружили следов горения.

фото: МЧС РБ

– В больницу доставили 4 человека, в том числе 2 детей. Женщина, 1986 года рождения, к сожалению погибла, – пояснили в пресс-службе аварийного ведомства.

фото: МЧС РБ

Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники «Газпром газораспределение Уфа», МВД и администрации города. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, инцидент произошел из-за того, что в доме был неисправный дымоход.

Жителей Башкирии предупреждают, что дымоходы и вентиляционные каналы необходимо постоянно проверять - не менее трех раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU