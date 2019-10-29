В Башкирии на месте гибели мальчика организовали пешеходный переход

СЕГОДНЯ 09:45 2019-10-29T09:45:39+03:00

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В Ишимбае на месте, где под колесами автомобиля скончался 10-летний мальчик, был организован пешеходный переход. Об этом сегодня, 29 октября, рассказали родственники погибшего Егора.

Напомним, инцидент, унесший жизнь школьника, произошел на улице Машиностроителей. Мальчик находился на улице вместе с матерью и родной сестрой, когда его сбил таксист на Renault Logan. По словам водителя, несовершеннолетний внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

Похороны Егора прошли вчера, 28 октября. В этот же день местные власти организовали на месте происшествия пешеходные переходы.

– В течение пары часов было организовано несколько пешеходных переходов на пересечении улице Машиностроителей и Некрасова. Я очень надеюсь, что здесь больше никто не погибнет, – написала родственница мальчика. – Так случилось только благодаря мальчику с необыкновенно синими глазами... Я очень надеюсь, что смерть нашего Егора спасла немало жизней... Теперь мы все будем знать, какой ценой были сделаны эти переходы.

К слову, горожане также жаловались, что на злополучном участке не хватает светофора и лежачего полицейской, а также фонарей для освещения дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU