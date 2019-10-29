2019-10-29T09:45:39+03:00
Общество

В Башкирии на месте гибели мальчика организовали пешеходный переход

10-летний Егор скончался под колесами автомобиля
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
С 10-летним Егором простились вчераС 10-летним Егором простились вчера
Изменить размер текста:

В Ишимбае на месте, где под колесами автомобиля скончался 10-летний мальчик, был организован пешеходный переход. Об этом сегодня, 29 октября, рассказали родственники погибшего Егора.

Напомним, инцидент, унесший жизнь школьника, произошел на улице Машиностроителей. Мальчик находился на улице вместе с матерью и родной сестрой, когда его сбил таксист на Renault Logan. По словам водителя, несовершеннолетний внезапно выбежал на проезжую часть в неположенном месте.

Похороны Егора прошли вчера, 28 октября. В этот же день местные власти организовали на месте происшествия пешеходные переходы.

– В течение пары часов было организовано несколько пешеходных переходов на пересечении улице Машиностроителей и Некрасова. Я очень надеюсь, что здесь больше никто не погибнет, – написала родственница мальчика. – Так случилось только благодаря мальчику с необыкновенно синими глазами... Я очень надеюсь, что смерть нашего Егора спасла немало жизней... Теперь мы все будем знать, какой ценой были сделаны эти переходы.

К слову, горожане также жаловались, что на злополучном участке не хватает светофора и лежачего полицейской, а также фонарей для освещения дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участникам «Выбора года – 2019» необходима поддержка читателей
Студенты из Башкирии устроили бунт и заблокировали директора колледжа
Визит Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Российской Федерации в УГНТУ
Источник КП: Перед тем, как увезти двоих детей, уфимец купил моток веревки
Двое молодых парней погибли во встречном ДТП с грузовиком в Башкирии
Машину пропавшего с двумя детьми уфимца обнаружили брошенной
Известная певица из Башкирии лично объяснила скандальное видео с мертвым животным
В Башкирии мэр Благовещенска досрочно ушел в отставку
Разгул стихии в Уфе: ураганный ветер срывал крыши домов и валил деревья
В Башкирии житель Татарстана ограбил деревенскую мечеть
«Мы все еще надеемся»: в Башкирии больше месяца ищут мужчину, который пропал по пути к родственникам
Развитие предпринимательства в Башкирии обсудят на форуме «Мой бизнес»
Уфимские врачи показали инородные тела, которые извлекли в детском ЛОР отделении за год
Стало известно, где может находиться пропавший с детьми отец в Уфе
В Башкирии появятся новые бассейны и спортивные комплексы
Радия Хабирова «очень беспокоит» собираемость платежей за вывоз мусора в Башкирии
«Станет больше ментальной работы» - тренер вратарей «Салавата Юлаева» о подготовке кадров
«Мы шутили над тряпкой»: известная певица из Башкирии объяснила скандальное видео
Следователи подключились к поискам пропавших в Уфе мужчины и двух его сыновей
В трехкомнатной квартире в Уфе обнаружили мертвую женщину
Рэперы Face и Morgenshtern впервые выступят в «Уфа-Арене»
Десятки добровольцев вышли на поиски пропавших в Уфе отца и его двух сыновей
С завтрашнего дня в Башкирии начнется похолодание
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В УГНТУ открылась программа для руководителей и специалистов HR департамента ПАО «НК «Роснефть»
Уфимке, насмерть переехавшей 9-летнего мальчика, изменили приговор
Татуировщик из Казани, убивший невесту пылесосом, сбежал в Уфу