«Сочи» затроллил Линуса Умарка, сравнив его с актером
Хоккейный клуб сочи затроллил соперников из «Салавата Юлаева», вспомним спорные моменты с участием Линуса Умарка.
Шутку команда из Краснодарского края разместила в социальных сетях. На видео символ команды «Сочи» ищет информацию о Башкирии, попивая чай с медом. После стандартного набора «мед, чай, куница» маскот натыкается на рубрику «актерское мастерство». В ней показывают форварда уфимской команды Линуса Умарка, которого уличают в симуляции на льду.
В «Инстаграме» команды объяснили, что видео является шуткой, и чересчур восприимчивым фанатам хоккея не стоит его смотреть.
Напомним, что сегодня уфимская команда сразится с «Сочи», которым с недавних пор руководит новый главный тренер Александр Андриевский. Начало матча в 21.30 по уфимскому времени.
ИСТОЧНИК KP.RU
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