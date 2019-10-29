2019-10-29T15:35:23+03:00
Спорт

«Сочи» затроллил Линуса Умарка, сравнив его с актером

Команда готовятся к вечернему матчу с «Салаватом»
Рустем АХУНОВ
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Линусу Умарку намекнули на симуляцию во время игрЛинусу Умарку намекнули на симуляцию во время игрФото: Рустем АХУНОВ
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Хоккейный клуб сочи затроллил соперников из «Салавата Юлаева», вспомним спорные моменты с участием Линуса Умарка.

Шутку команда из Краснодарского края разместила в социальных сетях. На видео символ команды «Сочи» ищет информацию о Башкирии, попивая чай с медом. После стандартного набора «мед, чай, куница» маскот натыкается на рубрику «актерское мастерство». В ней показывают форварда уфимской команды Линуса Умарка, которого уличают в симуляции на льду.

В «Инстаграме» команды объяснили, что видео является шуткой, и чересчур восприимчивым фанатам хоккея не стоит его смотреть.

Напомним, что сегодня уфимская команда сразится с «Сочи», которым с недавних пор руководит новый главный тренер Александр Андриевский. Начало матча в 21.30 по уфимскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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