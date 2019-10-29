Студенты из Башкирии устроили бунт и заблокировали директора колледжа

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-29T09:20:42+03:00

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Студенты Башкирского республиканского колледжа культуры и искусств в Стерлитамаке устроили бунт. Вчера они заблокировали выход директору учебного заведения Наталье Вагаповой. Таким образом подростки выразили несогласие с увольнением молодой учительницы по математике и по совместительства замдиректора по воспитательной работе Алии Асмандияровой.

Специалиста, как утверждает собственный источник Proural.ru, вынудило уволиться руководство колледжа. Студенты, узнав об уходе любимого преподавателя, столпились у кабинета директора и требовали объяснений. Параллельно они скандировали «Не допустим увольнения Алии Ахматовны». Вагапова на разговор со студентами так и не вышла. Она позвонила супругу, который приехал за ней.

Студенты считают, что увольнение Асмандияровой связано со смертью 17-летнего парня, тело которого было обнаружено 7 октября в лесопосадке. Молодой человек лежал с мешком на голове, а рядом были разбросаны тюбики клея.

– Он сиротой был. По факту опека должна быть у директора. Мы предполагаем, что она всю вину свалила на нашу воспитательницу. Нам сказали, что Алию Ахматовну по статье увольняют, а она всегда нас поддерживала, – рассказывает один из студентов колледжа.

По его словам, директор «пряталась ходила, на вопросы не отвечала», а потом и вовсе «уехала в Уфу, сбежала от всего».

Тем временем Алия Асмандириярова, за которую вступились студенты, уже ищет новую работу. По ее словам, такой реакции от своих воспитанников она не ожидала. Педагог попросила их «не лезть в дела взрослых».

ИСТОЧНИК KP.RU