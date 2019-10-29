Разгул стихии в Уфе: ураганный ветер срывал крыши домов и валил деревья

СЕГОДНЯ 06:44 2019-10-29T06:44:16+03:00

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В минувший понедельник, 28 октября, в башкирской столице разгулялась стихия. К вечеру порывы ветра стали настолько сильными, что повреждения получили кровли зданий и припаркованные автомобили. Порывы ураганного ветра достигали 23 метров в секунду. Ранее МЧС по Башкирии предупреждало жителей республики о резком усилении ветра.

Всего в Уфе экстренные службы зафиксировали семь случаев повреждения имущества, в том числе срыва кровли, повреждения светофоров и падения деревьев.

В свою очередь, синоптики прогнозируют в республике резкое похолодание. По данным Башгидрометцентра ночью столбики термометров опустятся до -5 градусов Цельсия. Ожидаются также сильные порывы ветра и дождь со снегом. На дорогах возможна гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU