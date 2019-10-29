В Башкирии житель Татарстана ограбил деревенскую мечеть

СЕГОДНЯ 06:31 2019-10-29T06:31:15+03:00

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В конце прошлого месяца в деревне Карламан, что в Кармаскалинском районе Башкирии, произошло вопиющее преступление. Как сообщает собственный источник «Комсомольской правды-Уфа» в правоохранительных органах, 26-летний уроженец соседнего Татарстана проник в местную мечеть «Салават» и украл ящик с пожертвованиями. Добычей злоумышленника стали 45 тысяч рублей, которые прихожане пожертвовали на нужды храма.

Вскоре сотрудники полиции вышли на след преступника и задержали его. Безбожник признался в краже, сейчас он находится под стражей. Как отмечает собеседник «КП-Уфа», ранее мужчина был судим за кражу.

О том, удалось ли вернуть деньги из ящика для пожертвований, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU