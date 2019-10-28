2019-10-28T16:58:31+03:00
Общество

В Башкирии появятся новые бассейны и спортивные комплексы

Власти обсудили планы на «Стройчасе»
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 октября, на «Стройчасе» в правительстве обсудили строительства новых бассейнов и ледовых катков.

Радий Хабиров написал на своей странице, что до 2024 года в 16 районах будут построены бассейны, которых здесь никогда не было.

- Для экономии будем использовать типовые проекты, предусматривающие не только сам бассейн, но еще и спортивный зал или, в ряде случаев – крытый каток. В республике уже есть 210 бассейнов, но этого недостаточно. В ходе рабочих поездок по республике часто слышал, что люди не умеют плавать, потому что негде учиться, - сказал глава Башкирии.

Известно, что бассейны появятся в Архангельском, Бакалинском, Благоварском, Белокатайском, Дуванском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Уфимском, Чекмагушевском районах, а также в Межгорье, Бирске и уфимской Шакше.

На все это планируется потратить до 4,44 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно, где может находиться пропавший с детьми отец в Уфе
Радия Хабирова «очень беспокоит» собираемость платежей за вывоз мусора в Башкирии
«Станет больше ментальной работы» - тренер вратарей «Салавата Юлаева» о подготовке кадров
«Мы шутили над тряпкой»: известная певица из Башкирии объяснила скандальное видео
Следователи подключились к поискам пропавших в Уфе мужчины и двух его сыновей
В трехкомнатной квартире в Уфе обнаружили мертвую женщину
Рэперы Face и Morgenshtern впервые выступят в «Уфа-Арене»
Десятки добровольцев вышли на поиски пропавших в Уфе отца и его двух сыновей
С завтрашнего дня в Башкирии начнется похолодание
Банк УРАЛСИБ предлагает ипотечный кредит на залоговую недвижимость
В УГНТУ открылась программа для руководителей и специалистов HR департамента ПАО «НК «Роснефть»
Уфимке, насмерть переехавшей 9-летнего мальчика, изменили приговор
Татуировщик из Казани, убивший невесту пылесосом, сбежал в Уфу