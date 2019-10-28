В Башкирии появятся новые бассейны и спортивные комплексы

СЕГОДНЯ 16:58 2019-10-28T16:58:31+03:00

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Сегодня, 28 октября, на «Стройчасе» в правительстве обсудили строительства новых бассейнов и ледовых катков.

Радий Хабиров написал на своей странице, что до 2024 года в 16 районах будут построены бассейны, которых здесь никогда не было.

- Для экономии будем использовать типовые проекты, предусматривающие не только сам бассейн, но еще и спортивный зал или, в ряде случаев – крытый каток. В республике уже есть 210 бассейнов, но этого недостаточно. В ходе рабочих поездок по республике часто слышал, что люди не умеют плавать, потому что негде учиться, - сказал глава Башкирии.

Известно, что бассейны появятся в Архангельском, Бакалинском, Благоварском, Белокатайском, Дуванском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Нуримановском, Стерлитамакском, Уфимском, Чекмагушевском районах, а также в Межгорье, Бирске и уфимской Шакше.

На все это планируется потратить до 4,44 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU