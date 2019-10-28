2019-10-28T20:02:06+03:00
Общество

«Мы все еще надеемся»: в Башкирии больше месяца ищут мужчину, который пропал по пути к родственникам

37-летний Ильгизар Минязев не дает о себе знать с 19 сентября
Владислав КАЗАНЦЕВ
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За три дня до пропажи Ильгизар переехал работать в другое селоЗа три дня до пропажи Ильгизар переехал работать в другое село
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В Башкирии больше месяца разыскивают 37-летнего Ильгизара Минязева. О его местонахождении ничего неизвестно с 19 сентября. Обеспокоенные пропажей родственники обратились в полицию, поисковые отряды и бросили клич о помощи в социальных сетях. По словам сестры Айгуль, Ильгизар жил в селе Уйбулататово Чекмагушевского района, а за три дня до пропажи переехал жить по месту работы – в село Юмашево, где занимался строительством детского садика.

– Он никуда не собирался. Он должен был докончить работу и приехать к нам с мамой в Туймазы, – рассказывает Айгуль.

По словам женщины, похожего человека видели буквально вчера, 27 октября, в районе деревни Тукаево того же Чекмагушевского района.

– Может быть, он находится где-то рядом в иных населённых пунктах, – написала сестра Ильгизара в соцсетях. – Люди, братья и сёстры, просим вас откликнуться на помощь и сообща осуществить поиски родного и любимого для нас человека. Каждый из нас может осмотреть рядом со своим домом дороги, окраины, овраги, заброшенные строения и другие места. Мы всё ещё надеемся найти его.

Приметы: рост – 150 см, худощавое телосложение, черные волосы, карие глаза. Был одет в темно-синюю куртку и темно-синие джинсы.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ильгизара, просят позвонить по одному из номеров: 8 (800) 700-54-52 («Лиза-Алерт»), 89874753804 (Айгуль, сестра), 89825639507 (Лилия, сестра), 89659415655 (Зулейха, сестра).

ИСТОЧНИК KP.RU

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