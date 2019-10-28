Развитие предпринимательства в Башкирии обсудят на форуме «Мой бизнес»

СЕГОДНЯ 18:55 2019-10-28T18:55:09+03:00

Мероприятие пройдет в Уфе и соберет более пяти тысяч участников

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Столица Башкирии станет восьмым городом, в котором пройдет предпринимательский форум «Мой бизнес». Мероприятие соберет более пяти тысяч человек на площадке «Уфа-Арена».

На сцене форума выступят предприниматели, эксперты и лидеры мнений. Главная цель события – стимулировать аудиторию на развитие своего дела, сформировать положительный образ предпринимателя и объединить усилия государства и бизнеса для развития малого и среднего предпринимательства в стране.

Форум пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Всего до конца года в России планируется провести 25 форумов «Мой бизнес». Бесплатная регистрация на мероприятие в Уфе все еще открыта на официальном сайте.

Напомним, недавно власти Башкирии сообщили, что намерены популяризовать бизнес с помощью баннеров.

ИСТОЧНИК KP.RU