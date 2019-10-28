Уфимские врачи показали инородные тела, которые извлекли в детском ЛОР отделении за год

СЕГОДНЯ 18:20 2019-10-28T18:20:35+03:00

Изменить размер текста: A A

24 октября в одну из больниц Уфы в детское оториноларингологическое отделение поступил малыш с инородным телом в ухе. Врачи обнаружили, что малыш затолкал в слуховой орган детальку от конструктора. Чтобы его удалить, медикам пришлось провести операцию, деталь убрали под наркозом.

Несколькими днями ранее в то же отделение поступил еще один ребенок с жалобами на боль при глотании и рвоту. В этом случае выявлено инородное тело в желудке. Врачам пришлось под наркозом вытаскивать две рублевые монеты.

Сотрудники клиники убедительно просят родителей не оставлять мелкие предметы в легкодоступных местах квартиры и не давать их в руки детям. Также нельзя оставлять маленьких детей один на один с градусником, горячей водой, обогревателем, бытовой химией, строительными предметами и инструментами, всем тем, что напрямую будет влиять на его жизнь и безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU