Радия Хабирова «очень беспокоит» собираемость платежей за вывоз мусора в Башкирии

СЕГОДНЯ 16:14 2019-10-28T16:14:35+03:00

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Сегодня, 28 октября, на оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили текущую ситуацию по реализации новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

С докладом выступил исполняющий обязанности министра природопользования и экологии Башкирии Урал Искандаров. По его данным, четыре региональных оператора, действующих в республике, еженедельно вывозят более 34 тысяч тонн отходов на 460 спецмашинах. С начала года объем вывезенного мусора составил 1,1 млн тонн.

На данный момент в республике обустроено почти 17 тысяч мест накопление ТКО и более 49 тысяч контейнеров. Тем не менее жители продолжают жаловаться на недостаточное количество площадок. Власти планируют обустроить еще 9269 площадок и установить на них более 10 тысяч контейнеров. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил полностью выполнить эти работы к осени 2020 года.

В то же время руководитель региона отметил, что его «очень беспокоит» собираемость платежей за вывоз мусора. Показатель средней собираемости в республике составляет 70,5%. Задолженность населения достигла 760 млн рублей. Вопрос повышения тарифов, по словам Хабирова, будет поднят при условии качественной организации работы регоператоров. Напомним, в Башкирии горожане платят за вывоз мусора 70 рублей, а сельские жители – 35. Этот тариф является самым низким в ПФО.

ИСТОЧНИК KP.RU