«Мы шутили над тряпкой»: известная певица из Башкирии объяснила скандальное видео

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-28T14:48:34+03:00

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Гузель Уразова объяснила скандальную публикацию, которая появилась в ее аккаунте в «Инстаграм» на прошлой неделе. Ее поклонники обвинили артистку в том, что артистка вместе с Фирдусом Тямаевым смеется над сбитым на трассе животным.

Сегодня, 28 октября, специально для «Комсомольской правды» Уразова объяснила свой поступок. Певица написала, что 25 октября она, проезжая по трассе в Мечетлинском районе остановилась немного отдохнуть и случайно встретила Фирдуса Тямаева.

- Увидев вещь похожую на тряпку, мы решили немного отвлечься и таким образом пошутить в отношении именно тряпки, что будем делать шашлык из тряпки, - сказала Гузель.

Также певица отметила, что очень любит животных, и держит дома хомячков.

- Я считаю бесчеловечным смеяться над мертвыми животными и очень была удивлена, какая реакция была в отношении меня после опубликованного ролика, а именно сколько оскорблений и унижений были написаны в мой адрес, мне даже пожелали смерти, о какой человечности может идти речь, мне очень жаль и досадно, что люди не разобравшись в данной ситуации, пожелали мне смерти и негатива моей семье, - говорит Уразова. - Я прошу прощения, за это некорректное видео, за себя и Фирдуса Тямаева, которое причинило некоторым людям неудобства.

За артистку вступилась и ее юрист Эльмира Хасанова. Ее представитель утверждает, что «на видео четко видно, что на дороге лежит не животное».

Напомним, что на видео Уразова и Тямаев говорят о том, что остановились на трассе по пути на гастроли возле сбитого животного, потому что очень хотелось есть, и смеются, показывая на него.

- Не успели приготовить шашлык, - говорит Гузель.

- Сами понимаете, едем на гастроли, есть хочется... Поэтому мы с Гузель тут остановились.

Поклонники творчества артистов не оценили такой юмор и стали обвинять звезд.

- На дороге сбитое животное, а вам смешно? Ужасно! Потом удивляемся, что дети убивают собачек, кошечек, - написала девушка.

Через несколько часов гневные комментарии пропали, а позднее не стало и самого поста.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="720" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/740357" frameborder="0"></iframe> Заслуженная артистка республики Башкортостан посмеялась над трупом животного.

ИСТОЧНИК KP.RU