2019-10-28T14:21:55+03:00
Происшествия

В трехкомнатной квартире в Уфе обнаружили мертвую женщину

Жительница столицы Башкирии погибла в пожаре
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Сегодня, 28 октября, в Орджоникидзевском районе Уфы сгорела трехкомнатная квартира. Во время пожара погибла пожилая женщина. О трагическом инциденте рассказали в пресс-службе МЧС Башкирии.

По данным ведомства, пожар вспыхнул в квартире одного из домов по улице Льва Толстого. На место происшествия выезжали три единицы техники и семь человек личного состава. В ходе тушения спасатели обнаружили погибшую женщину 82 лет. Причины и обстоятельства произошедшего установят следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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