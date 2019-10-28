2019-10-28T14:17:49+03:00
Звезды

Рэперы Face и Morgenshtern впервые выступят в «Уфа-Арене»

Совместный концерт музыкантов пройдет в рамках фестиваля «Новая Атланта»
Мила КИЯН
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Face – один из самых известных российских рэперов презентует в «Уфа-Арене» свой новый альбом «12»Face – один из самых известных российских рэперов презентует в «Уфа-Арене» свой новый альбом «12»Фото: Мила КИЯН
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11 декабря на самой большой площадке башкирской столицы – семитысячном ледовом комплексе «Уфа-Арена» состоится презентация нового музыкального фестиваля, в котором примут участие самые популярные выходцы из республики, получившие широкую известность не только в Башкирии, но и далеко за ее пределами.

Организаторами фестиваля выступают Алишер Моргенштерн и digital-агенство «Мед». Известно, что хедлайнерами фестиваля станут суперпопулярные рэперы Face и Morgenshtern, а полный список участников пока не оглашается.

Известно также, что Face презентует на фестивале свой новый, вышедший в октябре, альбом «12», а также исполнит популярные старые треки. Алишер Моргенгштерн выступит со своим бэндом в формате live. Билеты на фестиваль от 350 до 1500 рублей уже поступили в продажу, их можно приобрести в кассах комплекса «Уфа-Арена». Начало концерта в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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