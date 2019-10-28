«Станет больше ментальной работы» - тренер вратарей «Салавата Юлаева» о подготовке кадров

СЕГОДНЯ 15:36 2019-10-28T15:36:31+03:00

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Новый тренер вратарей «Салавата Юлаева» Йон Йеман рассказал о том, как тренирует своих подопечных.

В уфимский клуб 33-летний шведский специалист пришел летом 2019 года, когда из «Салават» покинул прежний тренер вратарей Фредерик Микко. Йон Йеман рассказал, как он планирует тренировать вратарей системы «Салавата Юлаева».

- Мы с вратарями смотрим видео с тренировок и прошедших матчей, работает над тем, в какой позиции они находились и бились ли до последнего, чтобы спасти команду. В конце дня готовлю план, в котором отмечаю, что еще нужно проработать, - объяснил тренер в интервью хоккейному клубу.

Также специалист отметил, что он делает предыгровой анализ вратарей соперника.

- Смотрю последние 15-20 игр и шайбы, которые им забили. Систематизирую, как они пропускают, чтобы найти «игровой рисунок», который поможет нам забить больше шайб.

Говоря о будущем работы тренера голкиперов, Йеман объяснил, что вскоре у подготовки вратарей появятся новые особенности.

- Тренировки будут включать в себя множество деталей, но станет больше и ментальной работы – как справиться с давлением со стороны партнеров по команде, семьи, фанатов и самого себя. Например, простая вещь как дыхание усложняется в напряженном состоянии,- подытожил тренер.

ИСТОЧНИК KP.RU