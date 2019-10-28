С завтрашнего дня в Башкирии начнется похолодание

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-28T13:21:45+03:00

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Сегодня, 28 октября, – вероятно, последний теплый день в этом году в Башкирии. Уже завтра температура воздуха существенно снизится.

В течение грядущей недели ожидается неустойчивый характер погода. Выпадет снег с дождем разной степени интенсивности. Возможны отложения мокрого снега на проводах и деревья. Бдительность нужно соблюдать водителям – на дорогах возникнет гололедица. Местами и вовсе установится снежный покров.

Максимально низкая температура в ближайшие дни – -12 градусов в ночное время. Днем столбик термометр будет колебаться в районе нулевой отметки с падением до -5 градусов.

Завтра, 29 октября, в республике пройдет небольшой дождь со снегом. В темное время суток возможны усиления западного ветра. Температура воздуха ночью составит -1, +4° (по северу до -5), а днем +2, +7 градусов Цельсия.

ИСТОЧНИК KP.RU