Уфимке, насмерть переехавшей 9-летнего мальчика, изменили приговор

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-28T12:47:05+03:00

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Прокуратура обжаловала решение Советского районного суда в отношении 34-летней уфимке, насмерть сбившей девятилетнего мальчика.

Уфимка буквально переехала мальчика на своем внедорожнике

Напомним, трагический инцидент произошел 28 мая этого года. Динислам пересекал проезжую часть проспекта Октября на зеленый сигнал светофора. В этот же момент женщина за рулем Nissan X-Trail пыталась повернуть на улицу Бессонова. Не пропустив ребенка, она буквально проехалась по нему. Мальчик от полученных травм скончался на месте. В ходе разбирательства стало известно, что водительские права виновница смертельного ДТП получила совсем недавно.

В августе Советский районный суд приговорил уфимку к двум годам лишения свободы условно и назначил штраф в размере одного миллиона рублей: по 500 тысяч на каждого из родителей погибшего. Прокуратура сочла этот вердикт чрезмерно мягким и обжаловала его в апелляционном порядке. Верховный суд встал на сторону правоохранительного ведомства и приговорил женщину к двум годам лишения свобода. Свой срок она будет отбывать в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU