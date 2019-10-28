Татуировщик из Казани, убивший невесту пылесосом, сбежал в Уфу

СЕГОДНЯ 12:15 2019-10-28T12:15:35+03:00

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Житель Казани забил свою невесту до смерти за несколько недель до свадьбы. После этого он попытался скрыться и даже успел доехать до столицы Башкирии.

История, которая впоследствии привела к кровавой бойне, началась довольно романтично. Он – татуировщик, она – клиентка, пришла сделать себе два рисунка на шее и на животе. Отношения закрутились практически сразу, и пара даже определились с датой свадьбы.

Планам о создании семьи не суждено было сбыться. Во время одного из пьяных застолий произошла роковая ссора: 30-летняя невеста призналась своему 28-летнему молодому человеку, что изменила ему. Парень окатил возлюбленную водой из ведра, после чего нанес более 99 ударов по различным частям тела и несколько ударов по голове металлической трубой от пылесоса.

После содеянного злоумышленник сделал перевязку своей девушке, надеясь, что этого будет достаточно. Когда парень понял, что его жертва уже не дышит, то попытался сбежать. Он доехал до Уфы, однако впоследствии передумал и вернулся в злополучную квартиру в Казани, откуда позвонил в полицию и обо всем рассказал.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Свою вину подсудимый полностью признал.

ИСТОЧНИК KP.RU